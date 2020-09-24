Корюшка в Петербурге стоит от 300 до 1890 рублей

В Северной столице начался сезон продажи корюшки.

На уличных прилавках Петербурга становится всё больше предложений по продаже корюшки. Однако стоимость этой рыбы, которую так любят местные жители, пока остаётся высокой.

Как выяснилось в ходе опроса торговых точек, мелкую корюшку в одном из мест реализуют по 300 рублей за килограмм. Крупную там же можно купить за 1100 рублей. Встречается на прилавках и продукт по цене 700–800 рублей.

В другой точке диапазон цен оказался шире: начальная планка составляет 380 рублей, а крупная особь доходит до 1890 рублей за килограмм.

Также на улицах города заметны полностью пустые лавки, где установлены лишь рекламные баннеры о продаже корюшки. Продавцы пояснили, что эти торговые места будут торговать невской рыбой, которой пока нет в улове. Та продукция, которая реализуется сейчас, выловлена в Ладожском озере.

