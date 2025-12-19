В петербургской больнице выявили незаконную торговлю органами умерших

Части тел из морга передавали коммерческим клиникам для исследований.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Росфинмониторинга выявили и пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом биологического материала умерших людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, руководство одной из городских больниц на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение содействовало вывозу частей тел умерших из медицинского учреждения. Биологический материал передавался коммерческим компаниям, которые использовали его в качестве образцов для исследований в области косметологии, хирургии и стоматологии.

Уточняется, что чаще всего речь шла о телах людей, ведущих асоциальный образ жизни и не имевших родственников. Кроме того, представителям коммерческих научных организаций предоставлялась возможность проводить вскрытия в больничном морге без оформления обязательных документов. Следствие также зафиксировало случаи подмены тел умерших, что делалось для введения в заблуждение возможных родственников. Собранные материалы направлены в Следственный комитет. По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и даче взяток.

Фото: скриншот видео СК России