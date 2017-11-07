Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом через аккаунт на Facebook сообщила его знакомая, поэтесса Любовь Воропаева. Она добавила, что актеру на момент смерти было 83 года. О причинах смерти дополнительно не сообщается.
Михаил Кокшенов известен зрителям по таким картинам как "Не может быть!", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли" и другим работам. Он принимал участие в юмористических проектах "Ералаш" и "Фитиль". Многие знают деятеля культуры по его режиссерским работам. Он снял 15 фильмов.
Напомним, что в 1983 году Кокшенову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-ом — народного артиста России.
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