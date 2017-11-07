Народному артисты РФ было 83 года.

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом через аккаунт на Facebook сообщила его знакомая, поэтесса Любовь Воропаева. Она добавила, что актеру на момент смерти было 83 года. О причинах смерти дополнительно не сообщается.

Михаил Кокшенов известен зрителям по таким картинам как "Не может быть!", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли" и другим работам. Он принимал участие в юмористических проектах "Ералаш" и "Фитиль". Многие знают деятеля культуры по его режиссерским работам. Он снял 15 фильмов.

Напомним, что в 1983 году Кокшенову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-ом — народного артиста России.

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