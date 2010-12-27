Михаил Кокшенов перенес инсульт: последние новости

Во вторник, 17 октября в СМИ стали появляться сообщения о госпитализации актера Михаила Кокшенова.
Мужчину доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова в Москве. По данным ТАСС, 81-летний Кокшенов был госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт. Скорую помощь вызвал случайный прохожий, которого обеспокоило состояние актера.
Позднее дочь актера Алевтина подтвердила госпитализацию Кокшенова и сообщила, что причиной всему стал инсульт.
Корреспондентам РИА Новости удалось связаться с врачами Первой городской больницы имени Пирогова. Медики рассказали, что Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии.
Ранее мы сообщали, что Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт.
Фото: ВКонтакте/GO29.ru - новости Северодвинска и Архангельска, Все интересное тут.