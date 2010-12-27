Михаил Кокшенов перенес инсульт: последние новости

Накануне стало известно, что актер Михаил Кокшенов был госпитализирован с подозрением на инсульт. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с тревожным событием.

Во вторник, 17 октября в СМИ стали появляться сообщения о госпитализации актера Михаила Кокшенова.



Мужчину доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова в Москве. По данным ТАСС, 81-летний Кокшенов был госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт. Скорую помощь вызвал случайный прохожий, которого обеспокоило состояние актера.







Позднее дочь актера Алевтина подтвердила госпитализацию Кокшенова и сообщила, что причиной всему стал инсульт.



Корреспондентам РИА Новости удалось связаться с врачами Первой городской больницы имени Пирогова. Медики рассказали, что Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии.







Ранее мы сообщали, что Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт.



Фото: ВКонтакте/GO29.ru - новости Северодвинска и Архангельска, Все интересное тут.