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Михаил Кокшенов перенес инсульт: последние новости
Сегодня, 18:36
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TretyakovaS
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Михаил Кокшенов перенес инсульт: последние новости

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Накануне стало известно, что актер Михаил Кокшенов был госпитализирован с подозрением на инсульт. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с тревожным событием.

Во вторник, 17 октября в СМИ стали появляться сообщения о госпитализации актера Михаила Кокшенова.

Мужчину доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова в Москве. По данным ТАСС, 81-летний Кокшенов был госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт. Скорую помощь вызвал случайный прохожий, которого обеспокоило состояние актера.



Позднее дочь актера Алевтина подтвердила госпитализацию Кокшенова и сообщила, что причиной всему стал инсульт.

Корреспондентам РИА Новости удалось связаться с врачами Первой городской больницы имени Пирогова. Медики рассказали, что Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии.


Ранее мы сообщали, что Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт.

Фото: ВКонтакте/GO29.ru - новости Северодвинска и Архангельска, Все интересное тут.

 

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Категории: Картина дня

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