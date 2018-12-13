Опубликовано видео нападения на Арнольда Шварценеггера в ЮАР

В своем Twitter Арнольд Шварценеггер сообщил что он в порядке, а парень просто хотел стать знаменитым.

Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в ЮАР.

Известный бодибилдер, спортсмен, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер находится в ЮАР на соревнованиях по бодибилдингу Arnold Classic Africa. Во время фотосессии со спортсменами и поклонниками звезды, на Шварценеггера двумя ногами в спину налетел молодой мужчина. Арнольд покачнулся, но даже не сдвинулся с места, нападавший же грохнулся на пол. Охрана среагировала молниеносно и вывела парня, который начал выкрикивать какие-то слова.

В своем Twitter Арнольд Шварценеггер сообщил, что с ним все в порядке, а парень таким образом хотел стать знаменитым. Также актер призвал лучше обратить внимание на спортсменов, которые достойны настоящего внимания.

Ранее на Piter.TV: видеобращение Марии Бутиной из американской тюрьмы, где она просит о помощи.

Видео: Twitter/Арнольд Шварценеггер