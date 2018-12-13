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Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы и попросила о помощи

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Марии Бутиной разрешили пользоваться телефоном и интернетом.

15 июля 2018 года по сфабрикованному обвинению была арестована и заключена в тюрьму Мария Бутина. По предъявленным обвинениям ей грозило до 15 лет лишения свободы. Сейчас у Марии Бутиной появилась возможность воспользоваться интернетом и телефоном. Она обратилась за помощью ко всем неравнодушным.

Видеообращение из американской тюрьмы размещено в Instagram общественного деятеля Александра Ионова. В коротком видео Бутина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и призналась, что ей не хватает денег на адвокатов. Закончила свое обращение Мария Бутина словами "Держитесь! Русские не сдаются!".

Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой. Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами.

Мария Бутина

Александр Ионов также попросил о финансовой помощи для Марии Бутиной.

Видео: Instagram/Александр Ионов(Мария Бутина)

 

Теги: в мире, мария бутина, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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