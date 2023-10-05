Трейлер сериала по книге Бутиной показали на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Депутат ГД сообщила о демонстрации презентационного ролика по ее автобиографичному сериалу в Нью-Йорке.

В американском городе Нью-Йорк на Таймс-сквер показали трейлер сериала, выпущенного по книге россиянки Марии Бутиной "Тюремный дневник". Такую информацию озвучила сама депутат Государственной Думы в собственном Telegram-канале. В доказательство своих слов парламентарий прикрепила ссылку к посту в социальных сетях.

В самом сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер прямо сейчас показывают трейлер сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник". Мария Бутина, депутат ГД РФ

Напомним, что Мария Бутина пять лет назад была досрочно освобождена из американской тюрьмы, размещенной в штате Флорида. Около года местные газеты бездоказательно называли гражданку РФ "шпионкой". Дело Марии Бутиной стало символом для русофобии. После возвращения домой наша соотечественница избралась депутатом в нижнюю палату парламента страны и занялась защитой сограждан за рубежом.

Мюнхенская трагедия глазами телеканала: вышел трейлер триллера "Пятое сентября".

Фото и видео: Telegram / Мария Бутина