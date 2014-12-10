Встреча Бутиной с Карин Кнайсль, бывшим министром иностранных дел Австрии, произвела на нее большое впечатление.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина приняла участие в Петербургском международном юридическом форуме, где выступила в качестве члена жюри на сессии, посвященной делу Веры Засулич. В ходе интервью "Петербургскому дневнику" она поделилась своими впечатлениями от формата мероприятия и отметила, что практика разбора реальных дел в рамках форума является интересной идеей.

Бутина также упомянула о своем сотрудничестве с петербургской компанией над сериалом по ее книге "Тюремный дневник". Она подчеркнула, что детали проекта пока не могут быть раскрыты, но выразила надежду на то, что министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложит новые темы для обсуждения на следующем форуме.

Мария Бутина также рассказала о постановке спектакля по ее книге в Петербурге и о том, как встреча с Карин Кнайсль, бывшим министром иностранных дел Австрии, произвела на нее большое впечатление. Кнайсль, которая подвергается травле со стороны западных СМИ, сейчас живет в России и возглавляет центр G.O.R.K.I. СПбГУ.

Фото: Дмитрий Сермяжко/ "Петербургский дневник"