Мария Бутина рассказала, что услышала просьбу иностранной гражданки и представит ее на заседании в Госдуме РФ.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина пообещала обсудить на комитете возможность получения гражданства России для экс-помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид. Соответствующее заявление парламентарий сделала в рамках выступления на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Я услышала просьбу Тары, и я ее принимаю. Подготовлю соответствующие документы. Я очень надеюсь, что мои коллеги также поддержат моё предложение обратиться к президенту Путину, дабы изыскать возможность для Тары нахождения здесь в России. Мария Бутина, депутат России

Напомним, что в конце апреля 2023 года американский президент Джо Байден заявил о своем выдвижении на новый президентский срок. В тот момент гражданка США Тара Рид сделала повторное заявление том, что она подверглась насилию со стороны лидера Белого дома во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 1990-е годы. В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. Американка подверглась уголовному преследованию, а затем женщина и ее семья стали получать угрозы. Сам Джо Бвйден назвал слова Тары Рид "ложными".

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Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр "Россия сегодня"