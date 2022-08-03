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Депутат Госдумы Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN

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Она считает, что в случае блокировки YouTube дети должны читать книги.

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

В дискуссии с телеведущим Владимиром Соловьевым депутат заявила, что в случае блокировки YouTube дети будут читать книги. Однако Соловьев возразил, что в таком случае они поставят VPN. Он объяснил это тем, что "практика "Поезд, стой! Раз-два!" не работает".

После этого Бутина предложила сажать в тюрьму родителей тех детей, которые используют VPN, за то, что они не в состоянии ограничить их.

Ранее мы сообщали, что россиянам посоветовали обновлять лицензионную версию Windows через VPN.

Видео: Россия 1

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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