Депутат Госдумы Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN

Она считает, что в случае блокировки YouTube дети должны читать книги.

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми VPN. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

В дискуссии с телеведущим Владимиром Соловьевым депутат заявила, что в случае блокировки YouTube дети будут читать книги. Однако Соловьев возразил, что в таком случае они поставят VPN. Он объяснил это тем, что "практика "Поезд, стой! Раз-два!" не работает".

После этого Бутина предложила сажать в тюрьму родителей тех детей, которые используют VPN, за то, что они не в состоянии ограничить их.

Ранее мы сообщали, что россиянам посоветовали обновлять лицензионную версию Windows через VPN.

Видео: Россия 1