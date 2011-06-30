Россиянам посоветовали обновлять лицензионную версию Windows через VPN

Пираты могут поставить любые обновления, и эту операционную систему уже не Microsoft контролирует.

Гендиректор ООО "Код безопасности" Андрей Голов заявил, что пиратская версия Windows действительно может красть личные данные пользователя. Об этом сообщает телеканал "360".

Чтобы избежать утечки данных, говорит Андрей Голов, лучше обновлять операционную систему через VPN. Пираты могут поставить любые обновления, и эту операционную систему уже не Microsoft контролирует, а кто-то другой. Таким образом киберпреступники могут скачать любые данные пользователи.

Ранее в Петербурге двое дагестанцев с автоматом вымогали у мужчины 8 млн рублей. Оба подозреваемых ранее были судимы за разбой, вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью, дезертирство, а также побег из мест лишения свободы.

Фото: Piter.tv

