В Петербурге двое дагестанцев с автоматом вымогали у мужчины 8 млн рублей

Оба подозреваемых ранее были судимы за разбой, вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью, дезертирство, а также побег из мест лишения свободы.

Накануне, 29 июня, сотрудники Центра "Э" вместе с СОБР "Гранит" задержали двух безработных 32-летних жителей Дагестана. Злоумышленники требовали от петербуржца 8 млн рублей, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В июне прошлого года у дома №64 по Каменноостровскому проспекту вооружённые Калашниковым преступники требовали у жертвы 8 млн рублей, а после получения не менее половины суммы продолжили требовать оставшееся.

Спустя год, 22 июня 2022 года, возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. После обыска в домах задержанных нашли шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат и 45 специальных патронов к нему. Оба подозреваемых ранее были судимы за разбой, вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью, дезертирство, а также побег из мест лишения свободы.

Ранее за три дня пятеро маленьких петербуржцев выпали из окон. По словам Лисовца, на текущей неделе из окна выпали дети в возрасте до десяти лет.

Фото: Piter.tv

