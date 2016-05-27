Полицейские задержали двух дагестанцев, стрелявших в воздух на Октябрьской набережной

В машине, из которой открыли огонь, сидели и две девушки.

Из окна легкового автомобиля "Лада" на Октябрьской набережной стреляли в воздух уроженцы Дагестана. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали хулиганов. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МВД.

В субботу, 4 октября, очевидец рассказал оперативникам, что под Финляндским железнодорожным мостом из окна машины начали стрельбу неизвестные.

По предварительной версии полицейских, стрелять могли водитель и пассажиры автомобиля "Лада Самара", который спустя 5 минут после запроса в МВД остановили сотрудники ППС. В машине находились четыре уроженца Дагестана: двое молодых людей и две девушки. В салоне стражи порядка нашли и пистолет.

Проводится проверка. Выясняется причастность компании друзей к инциденту.

Ранее на Piter.tv сообщили, что девушка выбежала на проезжую часть Петропавловского моста и мешает водителям: видео.

Фото: Piter.tv