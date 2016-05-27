  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали двух дагестанцев, стрелявших в воздух на Октябрьской набережной
Сегодня, 15:54
174
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали двух дагестанцев, стрелявших в воздух на Октябрьской набережной

0 0

В машине, из которой открыли огонь, сидели и две девушки.

Из окна легкового автомобиля "Лада" на Октябрьской набережной стреляли в воздух уроженцы Дагестана. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали хулиганов. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МВД. 

В субботу, 4 октября, очевидец рассказал оперативникам, что под Финляндским железнодорожным мостом из окна машины начали стрельбу неизвестные. 

По предварительной версии полицейских, стрелять могли водитель и пассажиры автомобиля "Лада Самара", который спустя 5 минут после запроса в МВД остановили сотрудники ППС. В машине находились четыре уроженца Дагестана: двое молодых людей и две девушки. В салоне стражи порядка нашли и пистолет. 

Проводится проверка. Выясняется причастность компании друзей к инциденту. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что девушка выбежала на проезжую часть Петропавловского моста и мешает водителям: видео.

Фото: Piter.tv

Теги: дагестанцы, стрельба на октябрьской набережной
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии