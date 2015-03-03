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Девушка выбежала на проезжую часть Петропавловского моста и мешает водителям: видео

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По словам очевидцев, она размахивает руками и бросается под машины.

На проезжую часть вблизи Петропавловского моста выскочила девушка. Нарушительница не хочет уходить с дороги и размахивает руками. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

По словам мужчины, хулиганка мешает дорожному движению и пугает резкими маневрами водителей. Кроме того, девушка бросается под машины. 

Информация о происходящем уточняется. Выясняются подробности. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Маршала Казакова светофор рухнул на "Ларгус".

Видео: портал Мегаполис

Теги: дороги, дорожное движение, неадекват на дороге, петропавловский мост, транспорт, хулиганка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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