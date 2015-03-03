Девушка выбежала на проезжую часть Петропавловского моста и мешает водителям: видео

По словам очевидцев, она размахивает руками и бросается под машины.

На проезжую часть вблизи Петропавловского моста выскочила девушка. Нарушительница не хочет уходить с дороги и размахивает руками. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

По словам мужчины, хулиганка мешает дорожному движению и пугает резкими маневрами водителей. Кроме того, девушка бросается под машины.

Информация о происходящем уточняется. Выясняются подробности.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Маршала Казакова светофор рухнул на "Ларгус".

Видео: портал Мегаполис