  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Маршала Казакова светофор рухнул на "Ларгус"
Сегодня, 15:05
136
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Маршала Казакова светофор рухнул на "Ларгус"

0 0

Инцидент произошел из-за сильного ветра.

Сегодня, 5 сентября, на перекрестке улиц Маршала Казакова и Десантников светофор упал на автомобиль "Лада Ларгус". Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сооружение завалилось на крышу машины из-за сильного ветра. Сейчас специалисты пытаются освободить легковушку от давящего сверху светофора. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, погода, улица десантников, улица маршала казакова, упал светофор
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии