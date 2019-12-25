На Маршала Казакова светофор рухнул на "Ларгус"

Инцидент произошел из-за сильного ветра.

Сегодня, 5 сентября, на перекрестке улиц Маршала Казакова и Десантников светофор упал на автомобиль "Лада Ларгус". Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сооружение завалилось на крышу машины из-за сильного ветра. Сейчас специалисты пытаются освободить легковушку от давящего сверху светофора. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург