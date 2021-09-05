Водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки

Некоторым пассажиром тоже досталось.

В субботу, 4 сентября, водители автобусов № 192 и № 179 устроили потасовку у метро "Звездная". Пассажиры сняли на видео драку и опубликовали запись в социальных сетях.

Рукопашная случилась из-за недопонимания. Водитель автобуса № 192 сделал длительную остановку у станции метро, чем разозлил своего коллегу, следующего по маршруту № 172. Как отмечает очевидец, автобус № 192 стоял около 5 минут у павильона ожидания транспорта и собирал пассажиров. Второй водитель не выдержал и зашел в кабину к товарищу. Он начал на него кричать и пытался ударить. Досталось и женщинам - пассажиркам транспорта: на них агрессивный водитель повысил голос.

Последствия случившегося уточняются.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург