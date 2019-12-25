Губернатор Петербурга запустил движение на новом участке Софийской улицы

Теперь участок дороги до Заводского проспекта составляет более 2 км.

Сегодня, 4 сентября, градоначальник Петербурга открыл новый участок дороги в Колпино. Теперь путь от Софийской улицы до Заводского проспекта составляет 2,07 км. Об этом сообщили на канале "78.ru".

Дорога представляет собой 6 полос движений - по три в каждую сторону. Так, по проекту строителей, должна увеличиться пропускная способность дорожной инфраструктуры Колпинского района.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с 1 сентября общественный транспорт работает в усиленном режиме.

Фото: Piter.tv