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Губернатор Петербурга запустил движение на новом участке Софийской улицы
Сегодня, 13:53
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Губернатор Петербурга запустил движение на новом участке Софийской улицы

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Теперь участок дороги до Заводского проспекта составляет более 2 км.

Сегодня, 4 сентября, градоначальник Петербурга открыл новый участок дороги в Колпино. Теперь путь от Софийской улицы до Заводского проспекта составляет 2,07 км. Об этом сообщили на канале "78.ru".

Дорога представляет собой 6 полос движений - по три в каждую сторону. Так, по проекту строителей, должна увеличиться пропускная способность дорожной инфраструктуры Колпинского района. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с 1 сентября общественный транспорт работает в усиленном режиме. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: заводской проспект, колпино, ремонт дорог, софийская улица
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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