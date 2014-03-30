В городе увеличился пассажиропоток.

В Петербурге с 1 сентября общественный транспорт работает в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В метро запустили дополнительные поезда и уменьшили интервалы движения в час-пик. К примеру, на зеленой ветке с 8 до 9 утра интервалы составляют от полутора минут.

На усиленный режим работы переходит и наземный общественный транспорт. Так, пассажиры автобусов №№ 2, 102, трамваев №№ 25, 64, троллейбусов №№ 29, 50 и многих других маршрутов теперь меньше ждут транспорт на остановках.

Ранее мы писали, что на Ржевке появится автобусный парк для 400 электробусов.

Фото: Piter.tv