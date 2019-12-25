На Ржевке появится автобусный парк для 400 электробусов

Парк планируют открыть в 2024 году.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" выбрал проектировщика для нового автобусного парка на Ржевке в Красногвардейском районе. Договор был заключен с АО "Эн-Системс". Об этом сообщила пресс-служба предприятия 1-го сентября.

Проектно-изыскательские работы должны завершиться во втором квартале 2022-го года. На них выделили 199 млн рублей.

Парк считается уникальным для России транспортным проектом. Там будут останавливаться 400 электробусов с возможностью ночной зарядки. Экологически чистый транспорт будет курсировать в Красногвардейском, Выборгском, Приморском районе и центре Петербурга. Рядом находится подстанция Ржевская, что обеспечит мощность для работы электробусов.

Транспортное предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент у "Пассажиравтотранса" есть 10 электробусов.

Уже этой осенью в Петербурге запустят электробус "Пионер". Транспорт длиной 18 метров способен зарядиться за 3-4 часа в автопарке, после чего может работать целый день.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"