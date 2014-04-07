Транспорт длиной 18 метров способен зарядиться за 3-4 часа в автопарке, после чего может работать целый день.

Осенью этого года в Петербурге запустят электробус "Пионер". Об этом в пятницу, 21 мая, заявил президент компании "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур телеканалу "Санкт-Петербург".

Летом этого года электробус сначала протестируют на полигоне, а затем его испытают на городских дорогах. Отмечается, что транспорт длиной 18 метров способен зарядиться за 3-4 часа в автопарке, после чего может работать целый день.

Известно, что в высокотехнологичном транспорте нет дизельных отопителей, в связи с чем электробус способен работать даже в сильные морозы. К тому же, как отметил глава компании, в транспорте будут подогреваться сидения. Петербуржцы смогут оценить электробус "Пионер" уже осенью этого года.

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Фото: pk-ts.org