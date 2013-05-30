Организации Петербурга продолжают внедрять энергосберегающие технологии

Заявки принимаются до 31 июля 2021 года.

Петербург начал приём заявок на конкурс проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что рациональное использование ресурсов необходимо не только с экологической точки зрения, но и "позволяет жить за разумную цену".

Благодаря конкурсу власти города намерены привлечь городские организации к развитию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Отмечается, что в конкурсе могут принять участие только те компании, которые с начала прошлого года и до второго полугодия 2021 года реализовали проекты в данной области.

Ранее мы писали, что власти Петербурга намерены приобрести ещё 54 газовых автобусов.

Фото: Piter.tv