Организации Петербурга продолжают внедрять энергосберегающие технологии

Петербург начал приём заявок на конкурс проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что рациональное использование ресурсов необходимо не только с экологической точки зрения, но и "позволяет жить за разумную цену".
Благодаря конкурсу власти города намерены привлечь городские организации к развитию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Отмечается, что в конкурсе могут принять участие только те компании, которые с начала прошлого года и до второго полугодия 2021 года реализовали проекты в данной области.
Ранее мы писали, что власти Петербурга намерены приобрести ещё 54 газовых автобусов.
Фото: Piter.tv
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