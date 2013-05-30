Власти Петербурга намерены приобрести ещё 54 газовых автобуса

В городе уже действуют 229 автобусов за газе.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что в городе уже действуют 229 автобусов за газе. Однако власти Северной столицы намерены приобрести ещё 54 газовых автобуса. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил Соколов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Он отметил, что переход транспорта на безопасное газомоторное топливо будет происходить постепенно. Поскольку для этих целей необходимо построить больше газозаправочных станций. Соколов добавил, что Петербург находится на этапе реализации инвестиционного проекта по созданию сети газозаправок совместно с компанией "Газпром газомоторное топливо". Известно, что стоимость проекта оценивается в 5 млрд. рублей.

Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома" к 2024 году увеличится до 25 объектов – некоторые из них уже высокой степени готовности. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга.

Вице-губернатор отметил, что создание "зелёной" инфраструктуры позволит снизить количество вредных выбросов, а также увеличить число рабочих мест.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей.

Фото: Piter.tv