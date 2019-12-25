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В Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей
Сегодня, 10:20
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nadezhda_sib

В Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей

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Самый крупный лот оценили в 37 млн рублей.

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчиков на строительство остановок в разных районах Петербурга. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок в конце апреля.

Остановочные пункты необходимо установить в Калининском районе, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском и Василеостровском. В общей сложности на работы готовы выделить около 100 млн рублей. Остановки должны быть готовы к 15 ноября 2021 года. 

Больше всего павильонов появится на юго-западе города. За 18 остановок готовы предложить 37,4 млн рублей — это самый крупный лот. 

Напомним, что в июле 2022 года в Петербурге начнется транспортная реформа. Из города уберут все маршрутки, их заменят автобусы. К тому моменту в Северную столицу привезут 3 тыс. новых транспортных средств. 

Фото: lenobl.ru

Теги: госзакупки, остановки, тендер, транспортная реформа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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