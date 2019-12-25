В Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей

Самый крупный лот оценили в 37 млн рублей.

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчиков на строительство остановок в разных районах Петербурга. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок в конце апреля.

Остановочные пункты необходимо установить в Калининском районе, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском и Василеостровском. В общей сложности на работы готовы выделить около 100 млн рублей. Остановки должны быть готовы к 15 ноября 2021 года.

Больше всего павильонов появится на юго-западе города. За 18 остановок готовы предложить 37,4 млн рублей — это самый крупный лот.

Напомним, что в июле 2022 года в Петербурге начнется транспортная реформа. Из города уберут все маршрутки, их заменят автобусы. К тому моменту в Северную столицу привезут 3 тыс. новых транспортных средств.

Фото: lenobl.ru