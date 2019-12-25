К транспортной реформе Петербург закупит почти 3 тыс. новых автобусов разной вместимости

Все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года.

К транспортной реформе в Петербург приедут почти 3 тыс. новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

За 70 дней до старта реформы, которую будут проводить с 15 июля 2022 года, в город должны поставить 1742 автобуса большого класса, 1052 — среднего, 7 — малого. Большой будет рассчитан на не менее 80 мест.

Транспортные средства должны быть удобны для маломобильных граждан, иметь розетки для зарядки мобильных устройств. Составы будут лазурного цвета, его выбрали горожане.

Вид топлива выбирается в зависимости от того, по какому маршруту будет курсировать автобус. В мае 2021 года будет объявлен конкурс на закупку 895 автобусов на газу.

Напомним, город избавится от маршруток. Их заменят на социальный транспорт.

Фото: gov.spb.ru