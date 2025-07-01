Подрядчик выйдет на стройку парка электробусов на Ржевке до 20 июля

Строительную площадку парка электробусов на Ржевке передадут новому подрядчику не позднее 20 июля. Завершить первый этап работ планируют к концу 2028 года.

Строительную площадку будущего парка электробусов на Ржевке передадут новому подрядчику не позднее 20 июля. После этого компания сможет приступить к строительно-монтажным работам, сообщили ДП в СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Контракт стоимостью 4,3 млрд рублей в начале июля заключили с ЗАО "Трест 101". В соответствии с условиями соглашения подрядчик получит право выйти на объект после передачи строительной площадки.

В "Пассажиравтотрансе" отметили, что финансирование проекта осуществляется в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований, закрепленных законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также действующим распределением средств по объектам.

Завершить выполнение контракта планируется до конца 2028 года. На первом этапе предусмотрено строительство двух площадок, мойки, котельной, контрольно-пропускного пункта, инженерных сетей, а также систем охраны и пожаротушения.

Изначально контракт на строительство парка стоимостью около 12 млрд рублей в 2023 году получила компания "Геоизол". Однако из-за ненадлежащего исполнения обязательств договор был расторгнут в одностороннем порядке. Теперь завершением проекта займется новый подрядчик.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"