На улицы Петербурга вышли 100 бесшумных гигантов с пробегом 240 км

Рекордная партия электробусов МАЗ с петербургской начинкой поступила в парки города.

Санкт-Петербург получил самую масштабную в истории России партию серийных электробусов большого класса с ночным режимом зарядки - 100 машин модели МАЗ 303Е23 пополнили городской автопарк. Ключевая особенность этой техники заключается в стопроцентной локализации производства в рамках Союзного государства, где белорусская платформа сочетается с российскими высокотехнологичными компонентами.

По информации разработчиков, машины оборудованы телематической системой "Транстелематика" (входит в ГК "Итэлма"), которая включает функции, впервые применяемые в Северной столице. Речь идет о системе приоритетного проезда перекрестков, камерах, следящих за состоянием водителя с вибрационным оповещением, а также интегрированных платежных сервисах и навигации для пассажиров. Аккумуляторные батареи и силовая электроника произведены компанией "Системы Автономной Энергии" (также ГК "Итэлма") и прошли сертификацию по строгим нормативам МЧС России.

Генеральный директор ООО "САЭ" Антон Мухин отметил, что проектирование велось под конкретные условия эксплуатации в Петербурге: инженерам удалось собрать серийные компоненты в единую архитектуру за рекордный срок - с ноября 2024 года по декабрь 2025-го. Главный конструктор ОАО "МАЗ" Андрей Савчиц подчеркнул, что разработка электроники и программного обеспечения велась молодыми специалистами, что позволяет оперативно донастраивать машины под требования заказчика.

Председатель городского Комитета по промышленности Александр Ситов заявил, что обновление подвижного состава за счет отечественных технологий напрямую влияет на качество воздуха в городе и комфорт пассажиров, а также вносит вклад в развитие интеллектуальной транспортной системы мегаполиса.

Фото: Комитет по промышленной политике, инвестициям и торговле Санкт-Петербурга