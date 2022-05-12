Электробус загорелся во время зарядки в петербургском автопарке

Транспортное средство из первой партии 2018 года недавно прошло восстановление.

Вечером 19 декабря в Автобусном парке №2 на Автобусной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание электробуса. Об этом сообщил специализированный Telegram-канал "Электробус".

По предварительной информации, инцидент произошёл во время подзарядки транспортного средства. Горел электробус модели "Волгобас 5270Е", выпущенный в 2018 году и являющийся одним из первых таких автобусов, поступивших в городской парк.

Как отмечается в сообщении, данный электробус недавно вернулся в строй после полутора лет простоя. В рамках восстановительного ремонта на нём был заменён комплект тяговых батарей на новый. В день происшествия машина отработала смену без замечаний, а пожар начался уже на территории парка во время ночной зарядки. В результате происшествия никто не пострадал, другие транспортные средства в парке повреждений не получили. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Telegram / "Электробус".