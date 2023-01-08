На Московском проспекте лазурный автобус попал в ДТП

Транспортное средство обслуживает перевозчик "Вест-Сервис".

В Петербурге на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы рейсовый автобус попал в ДТП. У него выпал двигатель, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла днем 6 мая на трамвайных путях. Транспортное средство обслуживает перевозчик "Вест-Сервис", пишет "Фонтанка". Автобус был пустым, водитель ехал на заправку.

Аналогичное происшествие случилось 2 мая.

Все банально просто – проводится ремонт трамвайных путей, как итог – автобус должен проходить данный участок под углом на минимальной скорости, что не всегда возможно с учетом дорожной обстановки. Водительский состав проинструктирован. Представитель "Вест-Сервиса"

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Большой Монетной и Кронверкской улиц столкнулись автобус и автомобиль Lada Vesta. В результате аварии никто не пострадал.

Фото: Telegram / Мегаполис