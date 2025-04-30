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На пересечении Большой Монетной и Кронверкской автобус попал в ДТП

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В результате аварии никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Петроградском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 30 апреля на пересечении Большой Монетной и Кронверкской улиц столкнулись автобус и автомобиль Lada Vesta. В результате аварии никто не пострадал. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что 42-летний водитель каршеринга Kia погиб после ДТП на проспекте Энтузиастов. Мужчина наехал на препятствие. На место прибыли медики и другие оперативные службы, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. В больнице пострадавший скончался, предварительно, от инфаркта. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, петроградский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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