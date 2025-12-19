В ЖК "Парусная 1" возвели школу на 825 человек с боксерским рингом

Новая школа спроектирована как многофункциональное образовательное пространство.

В Василеостровском районе Петербурга завершено строительство современной школы, рассчитанной на учеников с 1 по 11 класс. Четырёхэтажное здание стало частью активно развивающейся застройки в районе Шкиперского протока и Галерной Гавани, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новая школа спроектирована как многофункциональное образовательное пространство. Внутри размещены медиастудия, библиотека-коворкинг, кабинеты домоводства, а также лабораторные зоны для практических занятий. В классах установлено интерактивное оборудование, а актовый зал оснащён большим LED-экраном и современной системой шумоизоляции, что позволяет проводить как учебные, так и массовые мероприятия.

Первый заместитель генерального директора ГК "ТРЕСТ" Анзор Берсиров рассказал, что школа укомплектована всеми необходимыми помещениями для полноценного образовательного процесса. По его словам, в здании предусмотрены столярные и слесарные мастерские, художественные классы, танцевальные залы, спортивные помещения и даже скалодром с залом для бокса. Отдельное внимание уделено доступной среде: в школе есть 25-метровый бассейн, адаптированный для маломобильных групп населения.

Для первоклассников оборудовали специальные спальные комнаты, а для всех учеников предусмотрены просторные рекреации для отдыха. В коридорах и общих зонах появились меловые стены, которые дети смогут использовать для творчества и самовыражения.

Анзор Берсиров также отметил, что строительство школы стало частью обязательств застройщика в рамках развития жилых кварталов района. По его словам, одновременно с жильём здесь создаётся полноценная социальная инфраструктура — детский сад, школа и поликлиническое учреждение. Школу ввели в эксплуатацию в конце прошлого года.

Учебное заведение рассчитано на 825 мест и начнёт работу уже в этом году. В новое здание переедут ученики и педагоги школы № 2 имени Валуева, а старое школьное здание планируют закрыть на капитальный ремонт.

Также на Васильевском острове построили первую за 50 лет поликлинику.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"