На Васильевском острове построили первую за 50 лет поликлинику

На Васильевском острове произошло знаковое событие для местной системы здравоохранения — завершено строительство масштабного медицинского учреждения. Это первая за последние 50 лет поликлиника на территории района, возведённая "с нуля". Комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров представляет собой не просто поликлинику, а целый амбулаторный кластер, рассказал портал "Строительный Петербург".

Как отметил главный врач будущей Городской поликлиники №4 Анатолий Лотцан-Медведев, под одной крышей здесь собраны взрослое и детское отделения, женская консультация, две стоматологии (для взрослых и детей), а также дневные стационары для пациентов всех возрастов. Кроме того, в здании оборудованы кабинеты для лучевой диагностики, лечебной физкультуры и физиотерапии.

Важнейшим элементом нового центра станет круглосуточная станция скорой медицинской помощи, расположенная на первом и подвальном этажах. Она сможет обслуживать одновременно до восьми выездных бригад.

При строительстве были учтены как эстетические, так и функциональные аспекты. Комбинированный фасад и специальное архитектурное ограждение кровли защищают здание от сильных ветров, характерных для острова. Внутренние решения также продуманы до мелочей. Как пояснил директор проектов "Группы ЛСР" Егор Конечный, в эксплуатируемом подвале, куда спускаются два лифта, организованы комфортная комната отдыха для персонала, гардеробная и стерилизационные, что позволяет чётко разделять потоки чистого и использованного белья.

Возведение объекта, финансировавшееся за счёт инвестора, заняло менее двух лет. В ближайшее время поликлиника будет безвозмездно передана в городскую собственность. Как подчеркнула начальник отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Ольга Зуева, строительство такого учреждения было насущной необходимостью для быстрорастущего населения района, особенно с учётом освоения новых намывных территорий.

Открытие для пациентов запланировано на вторую половину текущего года. Сейчас в учреждении идёт активный набор персонала — для полноценной работы потребуется около 600 медицинских специалистов различного профиля.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"