Петербург подвёл строительные итоги 2025 года и обозначил приоритеты на 2026-й

Санкт-Петербург также сохранил лидерство среди российских регионов по темпам строительства социальной инфраструктуры.

Власти Санкт-Петербурга на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, подвели итоги работы строительного комплекса за 2025 год и обозначили ключевые направления развития на ближайшую перспективу.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", по итогам года в городе введено в эксплуатацию 1 279 объектов жилой недвижимости общей площадью 2,687 млн кв. метров. В этот объём вошли 205 многоквартирных домов и 1 074 объекта индивидуального жилищного строительства. Таким образом, план по вводу жилья был выполнен с превышением и достиг 104,2% от установленного показателя.

Санкт-Петербург также сохранил лидерство среди российских регионов по темпам строительства социальной инфраструктуры. В 2025 году в городе появилось 113 социальных объектов, включая 55 учреждений образования, 24 медицинских объекта и 34 здания и комплекса другого социального назначения.

Развитие этого направления продолжится и в следующем году. В 2026-м планируется ввод порядка 84 объектов социальной инфраструктуры, при этом более 60% из них будут построены за счёт инвесторов. Такой подход, по словам вице-губернатора Николая Линченко, позволяет сохранять темпы развития без дополнительной нагрузки на бюджет.

Отдельным событием 2025 года стало активное развитие петербургского метрополитена. Была запущена новая линия с открытием станций "Юго-Западная" и "Путиловская", а также введён в эксплуатацию вестибюль №1 станции "Дунайская". За год в подземке пройдено 4,7 тысячи погонных метров тоннелей, что почти в 3,5 раза превышает показатель 2024 года.

В настоящее время строительство метро ведётся сразу на нескольких участках. Работы идут на направлении от "Путиловской" до "Каретной" через станции "Броневая", "Заставская" и "Боровая", а также на продолжении Невско-Василеостровской линии в сторону "Каменки". В строительстве одновременно задействованы пять проходческих комплексов, рассказал председатель Комитета по строительству Игорь Креславский.

Финансовые показатели отрасли также оказались близки к плановым значениям. В 2025 году исполнение бюджета Комитетом по строительству превысило 117 млрд рублей, что составляет около 99% от утверждённых бюджетных назначений.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"