Автобусному парку №6 в Петербурге исполнилось 54 года

Свыше 400 единиц подвижного состава обслуживают 19 маршрутов.

В Петербурге 54-летие отмечает Автобусный парк №6. История транспортного предприятия началась 16 июня 1972 года, сообщили в городском комитете по транспорту.

Отмечается, что на момент открытия парк располагал 55 автобусами – это 35 ЛиАЗ-677 и 20 ЛАЗ-695 модификаций "Е" и "М". Именно здесь впервые реализовали пилотные проекты по внедрению стационарной электронной системы контроля оплаты проезда и автоматизированных систем управления транспортом.

На предприятии трудятся около 2 тыс. сотрудников, ежедневно обеспечивая стабильную работу общественного транспорта. Свыше 400 единиц подвижного состава обслуживают 19 маршрутов, связывающих семь районов Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)