В ГД предложили поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом

Юрий Григорьев призвал поддержать региональных операторов.

На российской территории организациям общественного транспорта стоит выделить дополнительные субсидии на фоне ситуации с топливом. С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию "Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что федеральные власти должны выработать единый подход к проблеме и пересмотреть дополнительные субсидии для регионов.

Мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми сталкиваются перевозчики. Им действительно нужна государственная поддержка. Здесь необходимо оказывать государственное субсидирование и возмещение расходов. Юрий Григорьев, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv