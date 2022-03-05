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В ГД предложили поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом
Сегодня, 11:14
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В ГД предложили поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом

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Юрий Григорьев призвал поддержать региональных операторов.

На российской территории организациям общественного транспорта стоит выделить дополнительные субсидии на фоне ситуации с топливом. С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию "Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что федеральные власти должны выработать единый подход к проблеме и пересмотреть дополнительные субсидии для регионов.

Мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми сталкиваются перевозчики. Им действительно нужна государственная поддержка. Здесь необходимо оказывать государственное субсидирование и возмещение расходов.

Юрий Григорьев, депутат ГД РФ

В ГД призвали обязать агрегаторов такси иметь машины с детскими креслами.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, общественный транспорт, справедливая россия, топливо, юрий григорьев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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