Сеть киосков для продажи проездных расширена в Петербурге

В общей сложности теперь доступны 29 точек.

В Петербурге заработали новые киоски для покупки проездных билетов. В целом с начала года в городе заметно обновили транспортную инфраструктуру, пишет "Петербург2".

Новые точки по продаже проездных открылись в Стрельне, Парголово, на улице Дыбенко, проспектах Луначарского и Ветеранов. В общей сложности теперь доступны 29 киосков. А в рамках программы по улучшению условий для работников транспорта завершили реконструкцию здания диспетчерской станции на Московском шоссе. В настоящее время специалисты создают проект для капитального ремонта еще одной станции на Брюсовской улице.

А по проекту "Идеальная конечная станция" обновили две площадки – на Заречной улице и Московском шоссе. Сейчас в Северной столице действуют восемь современных пунктов, где водители и кондукторы могут отдохнуть между рейсами.

Ранее на Piter.TV: на транспорте Петербурга появятся контролеры с гербом города на форме.

Фото: Piter.TV