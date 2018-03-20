В Петербурге заметили Mercedes с автоматами и тубусом от гранатомёта в салоне

Сотрудники полиции нашли несколько охолощённых автоматов и тубус от гранатомёта.

Во вторник, 31 мая, в Приморском районе Петербурга горожане нашли Mercedes, в салоне которого лежали предметы, напоминающие оружие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Автомобиль стоял на площади Льва Мациевича, прибывшие на место полицейские подтвердили догадки жителей. Сотрудники полиции нашли несколько охолощённых автоматов и тубус от гранатомёта. Сейчас они выясняют кому и зачем оружие могло пригодиться.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе во время ремонта обнаружили неразорвавшуюся мину. Работы пришлось приостановить.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.