Рыбак-мигрант вытащил из Лемоловского озера мешок с двумя автоматами "Калашникова"

В Ленобласти у мигранта из Узбекистана удалась рыбалка: он вытянул из воды два автомата.

Во Всеволожском районе Ленинградской области рыбак-мигрант вытащил из Лемоловского озера оружие. Мужчина удивился необычному улову и позвонил в правоохранительные органы.

Инцидент произошел днем 19 марта под мостом в поселке Васкелово. В полицию обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что во время рыбалки удочка зацепилась за тяжелый предмет. Гражданин Узбекистана решил вытянуть его на лед. В результате на берегу оказался строительный мешок зеленого цвета с неизвестным содержимым. Любопытство взяло верх и находка была открыта. К удивлению мужчины, внутри оказался еще один черный полиэтиленовый пакет, а уже в нем - два автомата “Калашникова”.

Представители закона установили, что оружие находится в розыске еще с 90-ых годов. Один из автоматов был украденв Таджикистане в 1992 году. Второй - похищен у Министерства обороны России в 1996-ом. Оба “калаша” были без патронов и магазинов.

