Внук Калашникова получил 12,5 лет за убийство чемпиона РСФСР на даче

Преступление произошло в январе 2025 года.

Октябрьский районный суд приговорил к 12,5 года лишения свободы внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского за расправу над баскетболистом Андреем Сидориком. Об этом сообщила пресс-служба объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые признали Красновского виновным в совершении преступления.

Установлено, что 14 января 2025 года на даче обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил спортсмена несколько раз ножом, пять ударов оказались смертельными. Также он угрожал невесте баскетболиста.

Красновский признался в преступлении и раскаялся, что учитывалось как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина, которого задержали по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, признался в его убийстве.

Фото: Piter.tv