Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в убийстве

Тайна исчезновения мальчика раскрыта.

В Санкт-Петербурге мужчина, ранее задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, признался в его убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, подозреваемым является 38-летний уроженец Луганской области. После задержания он дал признательные показания о причастности к гибели ребенка. Задержанный мужчина признался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

Для проверки полученных показаний и установления местонахождения тела потерпевшего следственно-оперативная группа выехала на предполагаемое место утопления мальчика. Речь идет об одном из водоемов на территории региона. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего и проверяют информацию, полученную от подозреваемого.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области