Мыл фары у гипермаркета: после пропажи 9-летнего Паши в Петербурге возбуждено уголовное дело

Поисково-спасательные отряды и волонтёры продолжают искать 9-летнего Пашу, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По информации соседа семьи Алексея, с которой пообщались "Аргументы и факты", мальчик нередко подрабатывал вместе с друзьями возле местного гипермаркета, предлагая водителям помыть фары и стёкла автомобилей.

Мальчик ушёл из дома 30 января около 14:00, сообщив родителям, что пойдёт гулять на горку на Колобановской улице, а позже заедет в гипермаркет на Таллинском шоссе. Именно в этом магазине его последний раз видели очевидцы около 17:00 — ребёнок попал на камеру в отделе аксессуаров для телефонов.

Он с друзьями у того же гипермаркета часто подрабатывал мытьем фар и стекол авто. В рюкзаке, который был на нем во время пропажи, может, как раз и были какие-нибудь принадлежности для мытья". Алексей, сосед

С момента исчезновения Паши прошло более суток. В ночь на 31 января температура в городе опускалась до -18°C. На ребёнке в момент пропажи была чёрная зимняя куртка с красными вставками, чёрная шапка, бежевый шарф и тёмно-синие штаны.

К поискам подключились десятки волонтёров, оперативные службы и неравнодушные жители. Вся информация о возможных местах нахождения мальчика передаётся в полицию. Родные и волонтёры просят всех, кто мог видеть Пашу или располагает любой информацией, немедленно звонить по телефонам 112 или 102. В Следственным комитете завели уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области