Под Петербургом 13-летний лихач угнал родительскую "Ладу" и устроил погоню с перестрелкой

Подросток пытался скрыться от погони, в результате стрельбы ранение получил 16-летний пассажир.

В Подпорожском районе Ленинградской области инспекторы ГИБДД задержали 13-летнего подростка, угнавшего родительский автомобиль и пытавшегося скрыться от погони. Для остановки машины полицейским пришлось применить табельное оружие, в результате чего ранение получил пассажир-подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 47 региону.

Инцидент произошёл вечером 31 января около 22:20 в деревне Курполо. Экипаж ДПС заметил автомобиль "Лада Веста Кросс", водитель которого, увидев полицию, резко развернулся и попытался скрыться. На требования об остановке и свето-звуковые сигналы подросток не отреагировал и увеличил скорость, создавая опасность для других участников движения.

После продолжительной погони, действуя в рамках закона "О полиции", инспекторы применили оружие. Согласно сообщению, после предупредительного выстрела в воздух были произведены выстрелы по автомобилю. Угнанная машина была остановлена в деревне Согиницы у дома 10 на улице Никольская.

За рулём оказался 13-летний подросток, который взял автомобиль у родителей без разрешения. В салоне находился его 16-летний пассажир, который получил ранение в результате стрельбы. Его незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Состояние пострадавшего уточняется.

Несовершеннолетний водитель был передан родителям. Его поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних, а родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции действовали в рамках закона и будут поощрены руководством.

Ранее Piter.TV сообщал, что водителя "пятёрки" и его "дрифт-сеанс" у "Газпром Арены" прервала ГИБДД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области