Водителя "пятёрки" и его "дрифт-сеанс" у "Газпром Арены" прервала ГИБДД

Автомобиль отправили на спецстоянку, а молодой человек получил административные протоколы.

Очередной случай опасного вождения пресекли сотрудники ГИБДД на площадке у стадиона "Газпром Арена". Как сообщили в правоохранительных органах, 19-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2105 пытался выполнить дрифт на проезжей части, но был быстро задержан.

По данным Госавтоинспекции, молодой человек начал совершать опасные манёвры, однако его действия сразу же пресекли прибывшие на место инспекторы ДПС. Водителя доставили для разбирательства в отдел полиции и направили на медицинское освидетельствование.

Автомобиль был помещён на специализированную стоянку для проведения экспертизы. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена) и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

Ранее Piter.TV сообщал, что молодого дрифтера, призывавшего соблюдать ПДД, задержали в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области