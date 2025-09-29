Рыбак поймал редкого лазурного чукучана и установил рекорд

Американец стал первым рекордсменом штата по ловле этого редчайшего вида рыбы.

Необычный рыболовный рекорд зафиксировали в американском штате Миннесота. Местный житель выловил лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра, сообщило издание MLive.com.

Джо Буш из города Коттидж-Гров поймал рыбу в реке Миссисипи и стал первым официально зарегистрированным рекордсменом штата по этому виду.

По словам рекордсмена, когда рыба выпрыгнула из воды, он сразу понял, что это лазурный чукучан.

До начала XX века эта рыба была широко распространена в Миннесоте, однако позже их резко число сократилось из-за загрязнения воды.

В 2024 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Миннесоты включила лазурного чукучана в программу "поймал — отпустил". Буш стал первым, кому удалось поймать рыбу этого вида.

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Фото: Magnific