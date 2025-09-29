Сотрудники МЧС эвакуировали рыбака из Японского моря

Его доставили во Владивосток и передали родственникам.

Сотрудники МЧС России эвакуировали рыбака из Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 28 сентября в Приморском крае в районе косы Назимова. Отмечается, что 58-летний мужчина плыл на резиновой лодке. Из-за сильного ветра рыбака унесло в открытое море. Мужчина провел на лодке всю ночь, преодолев около 20 километров.

На поиски потерявшегося рыбака вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Мужчину обнаружили на берегу северной части острова Фуругельма. Его доставили во Владивосток и передали родственникам. Ему не понадобилась помощь врачей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане два человека погибли в результате пожара в СНТ.

Видео: МЧС России