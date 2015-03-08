Причина пожара устанавливается.

В Татарстане два человека погибли в результате пожара в СНТ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Инцидент произошел 28 сентября на территории СНТ "Восход". Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела двух погибших человек. Уточняется, что возгорание произошло на территории кирпичного садового дома. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Смоленской области локализовали пожар на переезде.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан