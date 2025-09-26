Пожарный поезд ликвидировал возгорание на месте ДТП.

В Смоленской области локализовали пожар на переезде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 26 сентября на участке между станциями Рудня и Голынки. В результате столкновения с грузовиком с рельсов сошли локомотив товарного поезда и 18 вагонов с бензином.

Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Его ликвидировали при поддержке пожарного поезда МЧС. На месте работают более 100 человек и 34 единицы техники. Машинисту и помощнику машиниста оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее мы сообщали, что в Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом.

Видео: Telegram / Московская железная дорога