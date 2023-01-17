В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел утром 26 сентября на участке между станциями Рудня и Голынки. По данным МЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения с грузовиком.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего начался пожар. Машинист и его помощник были госпитализированы с травмами средней тяжести. Для устранения последствий аварии на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено.

Видео: МЧС России