  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
52
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом

0 0

В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел утром 26 сентября на участке между станциями Рудня и Голынки. По данным МЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения с грузовиком.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего начался пожар. Машинист и его помощник были госпитализированы с травмами средней тяжести. Для устранения последствий аварии на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено.

Ранее мы сообщали, что машинист погиб после схода с рельсов тепловоза под Петербургом.

Видео: МЧС России

Теги: авария, грузовик, смоленская область, товарный поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии