Татарстан: в Альметьевске, Лениногорске и Бугульме объявили угрозу атаки БПЛА

Введены ограничения в аэропортах.

Угроза атаки беспилотников ВСУ объявлена в трех городах Татарстана. Речь идет об Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Об этом сообщается в телеграм-канале Республики.

В связи с этим на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ряд ограничений. Рейсы временно не принимают и не отправляют по всем направлениям. Так, по данным онлайн-табло, в воздушной гавани в Казани задержали шесть рейсов, следующих, в том числе, в Петербург и Москву.

Онлайн-табло вылетов в Казани

Власти Татарстана просят жителей не снимать фото и видео пролетов вражеских беспилотников, это может быть опасно для жизни. Обо всех находках советуют сообщать по номеру 112. Об атаках на данный информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону беспилотник ВСУ попал в здание аэронавигации. Из-за ЧП приостанавливали свою работу 13 аэропортов, в том числе, в Волгограде, Астрахани и Сочи. Никто из персонала не пострадал.

