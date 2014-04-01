В США рыбак поймал двух огромных окуней за день и установил рекорд. Об этом сообщает Outdoor Life.

На прошлой неделе, 24 марта, житель Техаса выловил огромных рыб весом 5,9 килограмма. Обеих рыб он передал природной программе штата ShareLunker, чьи специалисты просят рыбаков сдавать им живыми окуней с подобным весом. Ранее мужчина поймал еще одного крупного окуня и также передал его ученым.

По словам координатора программы, это первый случай в 40-летней истории ShareLunker, чтобы два окуня классификации Legacy были пойманы одним рыбаком за один день. Кроме того, впервые один рыбак поймал трех окуней Legacy за сезон.

Ранее мы сообщали, что сезон корюшки в Петербурге начнется 15 апреля.

