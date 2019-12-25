Сезон корюшки в Петербурге начнется 15 апреля и продлится до 31 мая. В этот период свежая рыба будет продаваться не только в сетевых магазинах, но и в нестационарных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.

По состоянию на 27 марта 2026 года торговые точки уже размещены во всех районах.

Кроме того, в поддержку рыбопромысловых организаций Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле ежегодно проводит ярмарки "Дни корюшки", предоставляя льготные места для торговли. В 2026 году для продажи сезонной рыбы выделено 50 площадок, включая места выгрузки. Организатором ярмарок выступает СПб ГБУ "Центр содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва материальных ресурсов".

Ранее мы сообщили о том, что навигацию маломерных судов 2026 в Петербурге намерены открыть 13 апреля.

